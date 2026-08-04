¿Sabrá del beso de Ludmila y Kaoto? Así será el inesperado regreso de Álvaro Ballero a Volverías con tu ex? 2

04 ag. 2026 - 17:45 hrs.

¡Imágenes de alto impacto! En un adelanto exclusivo de Volverías con tu ex? 2, inesperados regresos y apasionados encuentros marcarán los próximos capítulos.

Ludmila Ksenofontova le confesará a Yasmín Valdés que le gusta a Kaoto y le contará que él le estuvo preguntando si se daría una oportunidad con alguien más joven.

Posteriormente, la artista asistirá a una actividad donde le preguntará a una tarotista si hay alguien realmente interesado en ella y recibirá una respuesta positiva.

El apasionado beso de Ludmila Ksenofontova y Kaoto

Con todos estos antecedentes, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tendrán una romántica cita en el jacuzzi de la casona.

Poco a poco, ambos comenzarán a acercarse hasta que se darán un apasionado beso, el cual luego será mostrado a todos los participantes.

Volverías con tu ex? 2

Sin embargo, la tranquilidad durará poco, pues Álvaro Ballero regresará inesperadamente a la casona e irá directamente a la cama de su exesposa ¿Sabrá que se besó con Carlos Águila?

No te pierdas Volverías con tu ex? 2, de lunes a jueves, después de Reunión de Superados y también disponible en Mega Go y Disney+.