¿Sabrá del beso de Ludmila y Kaoto? Así será el inesperado regreso de Álvaro Ballero a Volverías con tu ex? 2
¡Imágenes de alto impacto! En un adelanto exclusivo de Volverías con tu ex? 2, inesperados regresos y apasionados encuentros marcarán los próximos capítulos.
Ludmila Ksenofontova le confesará a Yasmín Valdés que le gusta a Kaoto y le contará que él le estuvo preguntando si se daría una oportunidad con alguien más joven.
Posteriormente, la artista asistirá a una actividad donde le preguntará a una tarotista si hay alguien realmente interesado en ella y recibirá una respuesta positiva.
El apasionado beso de Ludmila Ksenofontova y Kaoto
Con todos estos antecedentes, Ludmila Ksenofontova y Kaoto tendrán una romántica cita en el jacuzzi de la casona.
Poco a poco, ambos comenzarán a acercarse hasta que se darán un apasionado beso, el cual luego será mostrado a todos los participantes.
Sin embargo, la tranquilidad durará poco, pues Álvaro Ballero regresará inesperadamente a la casona e irá directamente a la cama de su exesposa ¿Sabrá que se besó con Carlos Águila?
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