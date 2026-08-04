Polémico participante expresará su interés en Ludmila: "La más centrada, la más sencilla y la más mujer"

04 ag. 2026 - 10:30 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se vivirá un infartante duelo de eliminación que enfrentará a dos de las duplas más recordadas de la primera temporada del reality: Luis Mateucci y Bárbara Córdoba versus Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés. Pero además de la competencia, inesperadas confesiones amorosas remecerán la casona.

Kaoto sorprenderá al sincerarse sobre el momento sentimental que vive dentro del encierro y reconocerá que hoy su interés está dividido entre dos mujeres de la casa. Aunque confesará que sigue sintiendo una fuerte atracción por Ludmila Ksenofontova, también revelará que el vínculo con Sofía Latorre ha comenzado a evolucionar.

“Estoy respetando el proceso de la Ludmi, la encuentro una mujer fantástica, cada día se aleja más de Rusia y se acerca más al Amazonas", expresará.

"Pero estoy conociendo a más gente de la casa, por ejemplo, la Sofía, con quien estoy teniendo una muy buena conexión. Nosotros partimos siendo amigos en el encierro, después se nos dio dinámicas de besos y lo lógico que el siguiente paso de amigos es amigos con ventaja, no sé a qué va a llegar más adelante, pero de momento estamos en esa parada”, revelará Carlos Águila, dejando en evidencia que su corazón ya no tiene un solo nombre", agregará Carlos Águila.

¿Quién más se fijará en Ludmila Ksenofontova?

Pero Kaoto no será el único que pondrá sus ojos en la expareja de Álvaro Ballero. Luis Mateucci también reconocerá que Ludmila despertó su interés y confesará que hoy tiene dos mujeres en la mira dentro del reality.

“Yo tengo dos caminos acá que me gustan. Uno es Flavia, que es mi estilo, pero también tengo otro que es Ludmila. No quiero jugar, quiero ir a la que corresponda, me interesaría conocer a las dos para ver cuál es la más interesante: una que es mi estilo, y la otra que me súper interesa de conocer porque para mí es la más centrada, la más sencilla y la más mujer”, admitirá el argentino.

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