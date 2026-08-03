Nicolás Solabarrieta destapará la traición que nunca perdonó de La Guarén: "Me enteré ocho meses después"

03 ag. 2026 - 12:45 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta sacará a la luz una de las heridas más profundas que arrastra de su relación con La Guarén, en una conversación donde ambos se enfrentarán cara a cara y se reprocharán los errores que terminaron por destruir su historia de amor.

A solas en el patio, Nicolás sorprenderá al revelar que jamás pudo superar un episodio: el beso entre La Guarén y otro hombre en Tierra Brava, del que, según él, se enteró ocho meses después y por terceros.

"Yo tenía mil otras h… también para dar un paso al costado y no lo hice, como enterarme lo que pasó en Tierra Brava por un tercero ocho meses después y que no me hayas sido transparente, porque ya estábamos juntos. Y después fuimos a la despedida del h… y el h… conversándome al frente mío viéndome la cara de pelotudo, lo mismo que me reclamas tú, después conversando en el Lollapalooza los cuatro como si no hubiese pasado nada", le reprochará.

"Pero nunca pasó nada", intentará defenderse La Guarén.

El conflicto entre Nico Solabarrieta y La Guarén

Lejos de calmarse, Nicolás profundizará en el dolor que, asegura, nunca logró dejar atrás y que terminó marcando la relación.

"Habló conmigo cuando yo me enteré por la prensa. Acá tuvimos un conflicto porque la Estefi supuestamente te vio la cara de h…, cuando te expliqué exactamente por qué no fue así, y después me tenías con el h… compartiendo en Lollapalooza con su polola, los cuatro, como si nada hubiera pasado, cuando el h… se te tiró encima y te robó un piquito. ¿Entonces, a quién le vieron la cara de h… también? Actuando como amiguito, selfie, te quiero mucho… Hasta a mi cumpleaños fue po’ h…, ¿tú creís que esa h… no marca en una persona?, ¿tú creís que una persona no queda rayando la papa con esa h…?", le recriminará.

La Guarén intentará poner fin a las comparaciones y le pedirá que asuma sus propios errores sin justificarlos con los de ella. Sin embargo, Nicolás insistirá en que durante la relación soportó situaciones que, a su juicio, ella jamás habría tolerado.

"Yo soportaba más cosas que tú, yo por el bien de estar juntos aguanté otras h… que capaz tú no hubieses aguantado, esa es la diferencia, pero perfectamente si hubiese sido al revés, te hubieses vuelto loca", sentenciará, dejando al descubierto una herida que, según sus palabras, nunca terminó de sanar.

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