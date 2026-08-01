¿Retomaron su romance?: Huru Pardo sorprende al revelar el presente de su relación con Claudio Rojas

01 ag. 2026 - 16:10 hrs.

Luego de varias semanas de su salida de Volverías con tu Ex? 2, Huru Pardo entregó detalles sobre su actual relación con Claudio Rojas. La exparticipante del reality explicó en qué etapa se encuentra hoy el vínculo entre ambos.

Aunque confirmó que ambos siguen juntos, Huru aclaró que aún no han retomado oficialmente el pololeo. "El día de hoy estamos juntos", aseguró en el podcast Aquí se queda. Sin embargo, precisó: "No me ha pedido pololeo de nuevo".

La exparticipante explicó que, tras el intenso paso por el encierro, ambos decidieron tomarse las cosas con calma y priorizar su bienestar personal antes de formalizar nuevamente la relación.

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"Igual es tan intenso todo. Él está con su terapia personal, yo estoy con mi terapia personal. Entonces, estamos juntos al día de hoy, todavía no pololeando, pero arreglando las cosas", comentó.

Huru Pardo explicó cómo ha sido su vida tras salir del reality

Además de referirse a su presente amoroso, Huru reconoció que el proceso de regresar a la vida cotidiana después de Volverías con tu Ex? 2 no ha sido sencillo y que necesitó tiempo para adaptarse nuevamente.

"Después de que salí (del reality) me costó mucho el volver a hablar con gente. Todo es demasiado intenso y siento que uno sale como más reactivo a algunas cosas", confesó.

Finalmente, la periodista aseguró que tanto ella como Claudio Rojas quieren reconstruir la relación paso a paso, privilegiando la comunicación y el trabajo personal. "Por lo mismo, estamos ahí haciendo todo pasito a pasito para que funcione bien, porque también la relación siempre fue muy bonita", concluyó.

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