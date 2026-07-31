Álvaro Ballero publica cruda autocrítica: "No me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo"

31 jul. 2026 - 13:40 hrs.

Álvaro Ballero compartió en sus redes sociales un largo mensaje en el que reconoció públicamente sus errores durante su estadía en Volverías con tu ex? 2.

En su cuenta de Instagram publicó un audio de 18 minutos, acompañado únicamente de una pantalla en negro con la frase "Sí, la cag..." que grabó el pasado 30 de julio, día de su cumpleaños.

Su reflexión partió con una potente autocrítica: "Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, como el que mostré en el reality, eso es una realidad".

Instagram de @balleroa

"Hoy día ha sido un día muy duro, el día de mi cumpleaños y por primera vez desperté sin el abrazo de mis hijos, sin sus cartas, sin esa tortita pequeñita con una vela. Ludmila siempre se preocupaba de que estuviera saludo bonito para todos y fue duro sentirse solo, pero es parte de este proceso".

En este sentido, Ballero puntualizó que su proyecto más importante siempre fue la familia, aunque admitió que la relación con su expareja tuvo fallas y que ambos se hicieron daño.

"Fui muy celoso, porque habían situaciones que se escapaban de mis manos. Fui controlador, pero la verdad es que siempre he sido controlador en mi vida y esos son traumas de chico, son traumas de la infancia. (...) Quizás ese amor no era un amor, era una obsesión, era era una intención de poder recuperar algo que se perdió, que se quebró".

En el audio, Ballero abordó una de las polémicas más grandes que tuvo en Volverías con tu ex? 2, tras cuestionar la maternidad de Ludmila Ksenofontova.

"Es muy fuerte darte cuenta que con la persona que amaste toda una vida quizás nunca fueron compatibles. Pero insisto, Ludmila, yo me equivoqué al decir que ella nunca fue mamá o que dejó de ser mamá en el circo. Es una tremenda mujer, una tremenda mamá", afirmó.

El trabajo en terapia de Álvaro Ballero

Para modificar ciertos patrones de conducta, Ballero reconoció que está con dos terapeutas, pero agregó que "aun así me cuesta avanzar, me cuesta entender, me cuesta entender que tengo que ser un una mejor persona, una mejor versión de mí mismo".

"Tengo muchos problemas de control de impulso, muchos probablemente se habrán dado cuenta. (...) Tampoco puedo culpar a la edición y tengo que ser realista. Me equivoqué muchas veces y me seguiré equivocando, porque ahora viene una etapa donde yo vuelvo a entrar al reality".

"Les quiero pedir disculpas abiertamente a miles de mujeres y quizás millones de mujeres que se sintieron abrumadas, molestas con mis actitudes, porque sí me equivoqué, porque sí fui mi peor versión".

"Espero sanar y encontrar un amor donde yo pueda demostrar el cariño, el afecto y todo lo que quizás perdimos con Ludmila los últimos años", cerró.

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