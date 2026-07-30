Nicolás Solabarrieta desatará su furia contra La Guarén por rechazarlo en actividad de Volverías con tu ex? 2

30 jul. 2026 - 13:40 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, una las relaciones más conflictivas del encierro llegará a un punto crítico tras una polémica fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, donde los celos, las recriminaciones y las confesiones desatarán un verdadero terremoto en la casona.

Todo comenzará durante la fiesta, cuando Nicolás Solabarrieta escogerá a La Guarén para una dinámica en la que ambos deberán darse un beso de 20 segundos. Sin embargo, cuando estén a punto de hacerlo, ella lo frenará en seco y dejará en claro que no está dispuesta a besarlo, pues para ella un beso es muy importante y podría despertar sentimientos.

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"No quiero darle un beso. Siento que va a ser muy rápido, no quiero estar en el juego de nadie. El día que nos demos un beso va a ser cuando me des las razones para darte un beso. Es una advertencia de que si quieres seguir en este reality conmigo, vas a tener que ser de una pura línea, porque las otras cosas no te las voy a aceptar. Esto es una prueba para ti y demostrarme que…", expresará la artista.

La reacción del exfutbolista será inmediata. Visiblemente molesto, interrumpirá a su expareja para recalcar que jamás ha estado intentando reconquistarla y que todo se trataba únicamente de una actividad.



"El amor no se pone a prueba y yo no estoy a prueba de nadie. Esto es una actividad, no es ‘quiero volver contigo’, porque no quiero volver contigo, no me interesa volver contigo. Te iba a dar un beso muy sutil, tampoco para que te ilusionaras, no te iba a comer la boca, no tenía ganas tampoco", lanzará.

La intervención de Yamila Reyna en conflicto de Nico Solabarrieta y La Guarén

La incómoda escena obligará a intervenir a Yamila Reyna, quien les llamará la atención a ambos por la tensión de sus palabras: "Creo que son cosas que deben hablar en privado, creo que hay formas para que se comuniquen, no creo que esta sea la forma".



Volverías con tu ex? 2

Tras lo anterior, Solabarrieta le confesará a La Guarén cómo se sintió: "Me sentí muy humillado".

Pero el conflicto entre Nicolás y Guarén estará lejos de terminar. Más tarde, Flavia Laos le revelará a Valentina que, durante las noches que compartieron en la Cabaña de las Tentaciones, Nicolás le hacía cariño, le tomaba la mano e incluso ella le ponía la pierna encima, asegurando que él le decía que era "muy cariñoso con sus amigos". La revelación provocará un nuevo enfrentamiento, esta vez entre Nicolás y la modelo peruana.

“Di la verdad, (dijiste) que te jotié, que toqué acabo de la cama, ¿y tú no me pusiste la pata encima?”, le reclamará Nicolás, insinuando que Flavia le habría mentido a La Guarén.

Sin embargo, la peruana no se quedará callada: "Claro que sí, obvio, y cuando estaba durmiendo me diste la mano, y cuando te quitaste el micro me invitaste a comer. Eres una persona de verdad muy rara. Hazte cargo de las cosas que haces y ni me vuelvas a hablar, yo no me voy a inventar. Sé hombre".



"Esta mina se pasó. No tengo ningún interés en hablar contigo. Una persona que no tiene cómo justificarse empieza con esa actitud", replicará el exfutbolista.

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