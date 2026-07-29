29 jul. 2026 - 12:20 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se vivirá uno de los capítulos más tensos de la temporada. Un feroz enfrentamiento entre Álvaro Ballero y Luis Mateucci estará a punto de llegar a las manos, obligando a sus compañeros a intervenir para separarlos. Y minutos más tarde, el comunicador tomará una drástica decisión: renunciar al reality.

Todo comenzará durante una actividad de desfile de modas, donde el trasandino explotará contra los constantes elogios que, a su juicio, reciben participantes que no se esfuerzan en la competencia, apuntando directamente a Álvaro Ballero. "Este de acá no quería jugar, después no quería competir, basta, dejen de inflar a las personas, que hagan algo para que se la ganen".

1 El comunicador renunciará al reality: Álvaro Ballero y Luis Mateucci serán separados tras feroz pelea 2 Luis Mateucci explotó en plena competencia de salvación y tomó una drástica decisión que perjudicó a su trío 3 Álvaro Ballero y Luis Mateucci serán separados por sus compañeros tras fuerte discusión 4 Así será la última conversación de Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova antes de su renuncia 5 Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 33: La tensión explotó entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba Lo más visto de Volverías con tu Ex

Las palabras del argentino desatarán la furia de Ballero, quien responderá sin filtro: "Cuando veas el reality afuera y te des cuenta de que yo soy el protagonista, te quiero ver… Ya pasaste de moda".

Lejos de bajar el tono, Luis redoblará la apuesta: “¿Qué vas a ser protagonista vos? Vos pasaste de moda, que te cagaron la mina y tuviste que entrar acá para recuperarla, te cagó con un trapecista la mina”, le gritará el argentino.

Álvaro Ballero perderá el control y responderá: “Nadie me cagó imbécil, no hables hue… imbécil, que no existes. Ve el programa, yo soy el único que existe acá, el único. No necesito hacerte un show h… imbécil. Y respeta a Ludmila”, dirá mientras intente acercarse desafiantemente al argentino, siendo contenido por varios de sus compañeros para evitar que la discusión termine en una agresión física.

Volverías con tu ex? 2

Álvaro Ballero renunciará a Volverías con tu ex? 2

Tras la actividad, Ballero reunirá a sus compañeros para comunicarles una decisión que sorprenderá a toda la casona: su renuncia al reality.

El comunicador acusará que en los últimos días su dignidad se habría visto afectada por las actividades en las que Ludmila Ksenofontova participó.

"Yo tengo una foto de mis niños, de la familia en realidad, los seis juntos, y escribí unos mandamientos, cosas que me centraban y que yo sabía que no podían pasar. Y el primero es que la dignidad nunca está en juego, y esta semana la dignidad estuvo en juego dos veces, tengo cuatro hijos afuera que están viendo este programa y los quiero resguardar y tengo que ser un ejemplo para ellos. El tercero y más importante es que yo venía con un objetivo acá y no se logró, también creo que no se va a lograr afuera entonces se pierde el foco. Yo no quiero dejar en jaque mi salud mental por estar acá adentro", expresará.

Sin embargo, la salida de Álvaro Ballero no estará exenta de polémica. Antes de abandonar definitivamente la casona, protagonizará una última y tensa conversación con Ludmila, donde volverán a enfrentarse por un beso negado, video preguntas de María José Reyes, la relación con los padres de Ballero, su actitud amenazante durante el encierro y varios temas pendientes que dejarán en evidencia que las heridas entre ambos siguen completamente abiertas.

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