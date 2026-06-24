Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 12: Álvaro Ballero reprocha a Ludmila Ksenofontova por volver al circo

24 jun. 2026 - 00:18 hrs.

En el capítulo 12 de Volverías con tu ex? 2, los participantes repasaron momentos del pasado, presente y también futuro en el "Museo de los ex".

En ese contexto es que Álvaro Ballero tuvo un emotivo momento al recordar cómo conoció a Ludmila Ksenofontova, momento en que reveló haber quedado impresionado desde el primer minuto.

Además, el comunicador aseveró que, para él, el regreso de la patinadora al circo fue el causante del término de su relación.

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Bajo la misma dinámica, Fernanda Brown tuvo palabras para su amistad quebrada con Botota, la cual dijo estar dispuesta a recuperar pese que la humorista la dañó en el pasado.

Más tarde, las parejas debieron participar en una actividad donde debían adivinar quién los besaba, algo que trajo más de una discusión. En concreto, Ludmila desistió de participar por respeto a sus hijos y a Ballero, sin embargo, este aceptó vendarse los ojos y recibir todo lo que podía.

Tras ello, la patinadora le reprochó que la obligue a reprimirse, mientras él se desenvuelve en la casona. Pero no son los únicos que discutieron, sino también Claudio Rojas y Hurubachi Pardo por, supuestamente, no apoyarse.