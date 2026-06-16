Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 6: El grave accidente de Kaoto
En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron a su primer cara a cara, donde hubo varias polémicas.
Una de las que más llamó la atención fue la protagonizada por Luis Mateucci, quien enfrentó duramente a Claudio Rojas y él por supuesto, le respondió.
El conflicto entre Fernanda Brown y Mario Irazzoky, donde ella dijo que estaba coqueteándole a Christopher Peral, subió de nivel y se dijeron de todo en la Asamblea. Luego de unas horas, la artista se dio cuenta de su error y terminó llorando desconsoladamente.
La crisis de Nicole Moreno
Por otro lado, varias de las parejas tuvieron que enfrentar la prueba de salvación, con el objetivo de salir de zona de riesgo y no ir a la eliminación.
Cuando fue el turno de Nicole Moreno, ella se paralizó en las alturas y pidió a producción que la bajaran. Debido a esto, ambos quedaron amenazados.
Lo anterior no fue lo único, pues cuando Carlos Águila comenzó el circuito para liberar a Estefanía Marquis, sufrió una grave caída, por la cual fue trasladado a un recinto asistencial de emergencia.
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