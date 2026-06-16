Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 6: El grave accidente de Kaoto

16 jun. 2026 - 00:18 hrs.

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron a su primer cara a cara, donde hubo varias polémicas.

Una de las que más llamó la atención fue la protagonizada por Luis Mateucci, quien enfrentó duramente a Claudio Rojas y él por supuesto, le respondió.

El conflicto entre Fernanda Brown y Mario Irazzoky, donde ella dijo que estaba coqueteándole a Christopher Peral, subió de nivel y se dijeron de todo en la Asamblea. Luego de unas horas, la artista se dio cuenta de su error y terminó llorando desconsoladamente.

Volverías con tu ex? 2

La crisis de Nicole Moreno

Por otro lado, varias de las parejas tuvieron que enfrentar la prueba de salvación, con el objetivo de salir de zona de riesgo y no ir a la eliminación.

Cuando fue el turno de Nicole Moreno, ella se paralizó en las alturas y pidió a producción que la bajaran. Debido a esto, ambos quedaron amenazados.

Lo anterior no fue lo único, pues cuando Carlos Águila comenzó el circuito para liberar a Estefanía Marquis, sufrió una grave caída, por la cual fue trasladado a un recinto asistencial de emergencia.