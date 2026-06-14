Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 5: Luis Mateucci y Rai Cerda casi llegan a los golpes

14 jun. 2026 - 23:30 hrs. | Act. 15 jun. 2026 - 00:16 hrs.

En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, varios de los participantes tuvieron una conversación sobre Daniela Aránguiz, con distintos puntos de vista.

Luis Mateuccci le lanzó comentarios provocativos a Rai Cerda, quien no pudo aguantar la rabia y se le fue encima, desatando una fuerte pelea por la que tuvo que intervenir producción y los demás compañeros.

Nicolás Solabarrieta y Sofía Latorre hablaron sobre el fugaz romance que tuvieron hace varios años atrás.

Volverías con tu ex? 2

La noticia de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela

Por otro lado, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna volvieron a la casona, luego del problema de salud que tuvo el locutor. Ambos comunicadores contaron que no seguirían en competencia, pues estaban infiltrados y son los flamantes animadores de los juegos.

Fernanda Brown se sinceró con algunos de sus compañeros y les hizo una confesión sobre su pasado.

Finalmente, Julio César Rodríguez tuvo que intervenir en una discusión entre Rai Cerda y Luis Mateucci, exigiéndole al trasandino que se quedara en silencio.