Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 5: Luis Mateucci y Rai Cerda casi llegan a los golpes
En el capítulo 5 de Volverías con tu ex? 2, varios de los participantes tuvieron una conversación sobre Daniela Aránguiz, con distintos puntos de vista.
Luis Mateuccci le lanzó comentarios provocativos a Rai Cerda, quien no pudo aguantar la rabia y se le fue encima, desatando una fuerte pelea por la que tuvo que intervenir producción y los demás compañeros.
Nicolás Solabarrieta y Sofía Latorre hablaron sobre el fugaz romance que tuvieron hace varios años atrás.
La noticia de Yamila Reyna y Daniel Valenzuela
Por otro lado, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna volvieron a la casona, luego del problema de salud que tuvo el locutor. Ambos comunicadores contaron que no seguirían en competencia, pues estaban infiltrados y son los flamantes animadores de los juegos.
Fernanda Brown se sinceró con algunos de sus compañeros y les hizo una confesión sobre su pasado.
Finalmente, Julio César Rodríguez tuvo que intervenir en una discusión entre Rai Cerda y Luis Mateucci, exigiéndole al trasandino que se quedara en silencio.
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