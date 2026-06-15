Deseo, culpa y un desafío a los límites: Mira un adelanto de Prohibida Obsesión, la próxima nocturna de Mega

15 jun. 2026 - 16:04 hrs.

Hay segundos que pueden cambiar una vida entera. Esa es la premisa de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna que llegará pronto a las pantallas de Mega.

Es la historia de Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto con su vida personal y profesional resuelta, hasta que una noche se cruza con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), la veinteañera que hará que la aventura de una noche termine trastornando para siempre sus vidas, desafiando los valores, familia e identidad de Luciano.

La historia de Prohibida Obsesión

La telenovela toma como punto de partida a tres amigos al borde de los 50 años: Luciano, Dante (Andrés Velasco) y Gaspar (Nicolás Poblete). Cada uno enfrenta su propia crisis personal, desde la infidelidad y los conflictos de pareja a los procesos de separación y la insatisfacción de una generación que creyó tener sus vidas resueltas.

Prohibida Obsesión

En esa travesía serán desafiados por Antonia (Sigrid Alegría), la correcta y exitosa esposa de Luciano; Paloma (Mónica Godoy) quien, debajo de su alegría, esconde las frustraciones de su matrimonio con Dante; y Vivi (Celine Reymond), recientemente separada de Gaspar y que intenta una nueva relación con Pablo (César Sepúlveda).

El mundo de Prohibida Obsesión lo completan los hijos de cada matrimonio y sus propios conflictos, como el posesivo y tóxico amor universitario de Julieta (María Jesús Haran) y Matías (Agustín Moreno); y el encantamiento y las dudas de Hernán (Osvaldo Silva), el padre de Antonia, con su nueva pareja, Coca (Lorena Capetillo).

Prohibida Obsesión es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Producción ejecutiva: Daniela Demicheli. Dirección: Nicolás Alemparte. Escrita por Luis Ponce junto a Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

Prohibida Obsesión, pronto por las pantallas de Mega.

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