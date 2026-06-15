"Fue una noche sublime": Emilia Dides celebra especial momento junto a Ricardo Arjona

15 jun. 2026 - 18:00 hrs.

La cantante y modelo chilena Emilia Dides fue la invitada estelar de Ricardo Arjona en Movistar Arena, donde el guatemalteco tiene agendados 10 conciertos.

La aparición de la exMiss Chile fue totalmente inesperada, lo cual hizo revolucionar a los fanáticos del intérprete de "Historia de taxi".

Sobre el escenario, la chilena armonizó con Ricardo Arjona uno de sus mayores éxitos: "Fuiste tú".

El orgullo de Emilia Dides

"Un honor compartir escenario contigo, Ricardo Arjona. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa y mágica", escribió orgullosa en la descripción de un video que retrataba su presentación en el Movistar Arena.

"Fue una noche sublime. Arriba Chileeeee", agregó la pareja de Sammis Reyes.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios calificaron, entre muchas otras cosas, de "espectacular".

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