Macarena Tondreau comparte por primera vez fotos de su segundo nieto: "Eres un rayito de sol"

02 ag. 2026 - 18:44 hrs.

Macarena Tondreau vive un momento de profunda felicidad tras convertirse nuevamente en abuela.

La comunicadora utilizó por primera vez sus redes sociales para compartir la llegada de Luciano, el segundo hijo de Gianpiero Sampieri y su pareja, Valentina, dedicándole un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

El emotivo post de Macarena Tondreau

A través de su cuenta de Instagram, la exanimadora publicó una serie de fotografías del recién nacido junto a su hijo, su nuera y otros integrantes de la familia, quienes llegaron hasta la clínica para darle la bienvenida.

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"Bienvenido Luciano! Te amamos desde el primer latido. Al fin podemos tenerte en nuestros brazos. Tu hermanito Clemente, tus papás Gianpiero Sampieri y Valentina, tus abuelos, bisabuelos, tíos, primos... todos estaremos aquí para hacerte intensamente feliz y acompañarte en tu camino", escribió.

La publicación concluyó con una especial dedicatoria para el pequeño, reflejando el cariño con el que fue recibido por toda la familia. "Eres un rayito de sol hermoso", cerró Macarena Tondreau.

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