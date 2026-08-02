Cómoda y fresca para recorrer París: Gala Caldirola visita el Arco del Triunfo con este outfit

02 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Gala Caldirola escapó del invernal clima chileno y, junto a su hija Luz Elif, emprendió un viaje a la romántica París, Francia, para experimentar el verano europeo.

Durante su recorrido por la ciudad, madre e hija visitaron el emblemático Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. En estos escenarios, la modelo se dio a la tarea de posar con un fresco y sofisticado look ideal para pasear.

Look de Gala Caldirola en el Arco del Triunfo

En una de las postales más destacadas, Gala Caldirola posa sonriente junto a su pequeña. En ella, la española luce una blusa verde militar de diseño halter con abotonadura frontal y una larga falda en tono marrón oscuro.

Instagram @galadrielcaldirola

Para complementar su atuendo, la exchica reality optó por accesorios modernos y elegantes: unos lentes oscuros y un bolso de mano verde aceituna con detalles metálicos dorados. Este look lo mantuvo hasta la noche, cuando visitaron la Torre Eiffel.

Hay que resaltar que, aunque Luis Jiménez también se encuentra en Francia, los pololos no se han visto porque el exfutbolista está concentrado en un riguroso campamento de pretemporada del club Al-Wakrah, donde forma parte del cuerpo técnico.

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