La nostalgia de Gala Caldirola al separarse nuevamente de Luis Jiménez: "No sé cómo es vivir sin extrañar"

22 jul. 2026 - 11:50 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez viven intensamente su romance a pesar de las circunstancias que nuevamente los separan. La pareja confirmó su relación en marzo y un mes después el exfutbolista viajó a Catar para formar parte del cuerpo técnico del club Al-Wakrah.

Luego de su reencuentro disfrutaron unas soñadas vacaciones en España junto a sus respectivos hijos, Luz Elif y Jesús. Ahora el exdeportista se encuentra en el campamento pretemporada del equipo catarí en Francia. Bajo ese escenario, la modelo española expresa sus profundos sentimientos.

La nostalgia de Gala Caldirola por Luis Jiménez

"Relaciones a distancia. Hace casi un mes que no nos vemos y perdí la cuenta de las horas al teléfono", escribió Gala Caldirola en una historia de Instagram, una captura de pantalla de una videollamada con su pololo.

Instagram @galadrielcaldirola

Más tarde, la exchica reality dejó una reflexión sobre su experiencia al separarse de sus seres queridos a lo largo del tiempo. Recordemos que los familiares de la influencer viven en su país natal, mientras ella lleva años radicada en Chile.

"Siento nostalgia. Estoy lejos de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi pareja, de mi familia. No sé cómo es vivir sin extrañar a alguien, pero sin duda sé que la distancia impide un abrazo, pero no un amor honesto", escribió sobre un collage de postales de su reciente visita al país ibérico.

Por último, Caldirola dejó clara su determinación de ser feliz en su relación pese a los kilómetros que a veces la distancian de Luis Jiménez. "Nostalgia no es tristeza. Distancia no es barrera", expresó sobre una foto suya en solitario.

Instagram @galadrielcaldirola

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