Gala Caldirola sorprende a fans con nuevo cambio de look: "El color de cabello que no sabías que necesitabas"

11 jul. 2026 - 21:00 hrs.

Gala Caldirola no teme a los cambios y, en su más reciente momento de impulsividad, la influencer acudió a la peluquería para pasar a tener un nuevo look que sorprendió gratamente a sus fans.

La transformación la realizó en un famoso salón ubicado en Santiago, un lugar al que también acuden otras celebridades como Oriana Marzoli, Flaviana Seeling, la modelo Eugenia Lemos, entre otras.

¿Cuál es el nuevo look de Gala Caldirola?

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Gala luce su cabello en un tono rubio medio que le aporta mucha luminosidad a su rostro, en comparación con su antigua coloración chocolate.

Instagram @galadrielcaldirola

"El color de cabello que no sabías que necesitabas", escribió en la descripción. Este nuevo tono lo complementó con un renovado corte estilo mariposa, el cual suaviza sus facciones y le otorga un aspecto fresco y moderno.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, con comentarios como: "Reina hermosa, eres toda una diosa", "Es que hace rato que te lo venimos pidiendo (el cambio de look)", "El rubio es tu color", entre otros.

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