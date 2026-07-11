Un look al estilo Hollywood: Florencia Araneda "irradia belleza" con elegante vestido de espalda descubierta

11 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Florencia Araneda mostró nuevamente su lado más elegante a través de una sesión fotográfica que realizó para promover una marca de perfumes.

En las imágenes, que compartió en su cuenta de Instagram, la hija de Marcela Vacarezza se lució con un glamuroso y sensual look que inevitablemente recuerda a la era dorada de Hollywood.

¿Cuál fue el look de Florencia Araneda?

Para esta ocasión tan especial, Florencia posó con un vestido de cóctel en color negro. El diseño clásico tuvo como gran protagonista un profundo y atrevido escote drapeado que dejó su espalda al descubierto.

Instagram @floaraneda

En cuanto al estilismo, optó por complementar la pieza con un maquillaje sobrio en tonos marrones y labios en un color terracota. El cabello, recogido en un pulcro moño bajo, resaltó sus facciones y permitió que se apreciara a detalle su espalda.

Este fue un outfit que sus fans aplaudieron con comentarios como: "La niña bonita irradia belleza", "Te pasaste", "Maravillosa, mi reina".

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