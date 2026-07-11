Savka Pollak pasó susto con el nacimiento prematuro de su nieto: "Sufrió una insuficiencia respiratoria..."

11 jul. 2026 - 18:30 hrs.

A finales de abril, Savka Pollak informó a sus seguidores que uno de sus hijos estaba cerca de ser padre, por lo que ella se convertiría en abuela por primera vez.

De esta forma, los meses pasaron y Savka dio a conocer este sábado que Thiago, su nieto, nació y ella se convirtió en abuela. Sin embargo, no estuvo exento de problemas, ya que el pequeño nació de forma prematura y con problemas respiratorios.

"En pocos días, en pocas horas, uno se pega y se enfrenta a desafíos inesperados", partió diciendo Savka, y agregó que esto se suma a fortalezas, debilidades, miedo y mucho más.

Nieto de Savka Pollak nace de forma prematura

"Nació el hijo de Max, hubo que sacarlo un poco antes y sufrió una insuficiencia respiratoria al principio, entonces lo asistieron con máquina, lo pusieron en incubadora y hoy se los cuento con total tranquilidad porque ya pasó el momento álgido", comentó.

Dicho esto, agregó que su hijo está en Estados Unidos, por lo que todo esto iba pasando a la distancia y a ella la tenía muy preocupada.

"No quiero entrar en detalles porque es la vida íntima de mi hijo, pero lo que sí puedo decir es que después de siete días en la incubadora pudo salir, está en la casa, tranquilo", expresó Savka, y añadió que de todas formas ella sigue con miedo y una vez que vea a su nieto estará tranquila.

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