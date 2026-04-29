"Estoy procesando toda la emoción": Savka Pollak anuncia que se convertirá en abuela por primera vez

29 abr. 2026 - 15:35 hrs.

Savka Pollak está feliz. ¿Y cómo no estarlo? La querida presentadora de televisión de los años 90 anunció que pronto se convertirá en abuela.

La también modelo informó, a través de un video de Instagram, que está muy contenta por esta nueva etapa que va a tomar su vida.

Savka Pollak será abuela por primera vez

"Hoy les quiero compartir una de las (noticias) más importantes de mi vida: ¡Voy a ser abuela! Sí... mi hijo Max y Alicia están esperando a su guagüita hermosa, un niño que se llamará Thiago, y todavía estoy procesando toda la emoción que significa esto", escribió en la publicación.

Pollak, ya en el video, comentó que es una noticia inesperada que llega a cambiarlo todo: "Intuía algo, sabía que podía venir pronto. Sin embargo, igual me sorprendí y me pregunté, como cuando supe que iba a ser mamá: '¿Y ahora qué hago?'".

Dicho esto, comentó que de tanto pensar llegó a la conclusión de que le tejería una mantita a su nieto. "Sí, voy a ser abuela... Así que viene una guagüita preciosa, un niño; no voy a dar más información por la privacidad de ellos, pero estoy súper emocionada", afirmó.

"Este convertirse en abuela es algo absolutamente nuevo; me lleva también a sentir el paso del tiempo y lo increíble, y lo maravillosa que es la vida y la descendencia. No puedo, de repente, comprender la grandeza que significa que mi hijo vaya a ser padre, que vaya a venir un guagüito nuevo a la familia, a ser querido, a ser amado... Así que aquí estoy tejiendo", cerró Savka, muy feliz y sonriente.

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