"Estoy procesando toda la emoción": Savka Pollak anuncia que se convertirá en abuela por primera vez
Savka Pollak está feliz. ¿Y cómo no estarlo? La querida presentadora de televisión de los años 90 anunció que pronto se convertirá en abuela.
La también modelo informó, a través de un video de Instagram, que está muy contenta por esta nueva etapa que va a tomar su vida.
Savka Pollak será abuela por primera vez
"Hoy les quiero compartir una de las (noticias) más importantes de mi vida: ¡Voy a ser abuela! Sí... mi hijo Max y Alicia están esperando a su guagüita hermosa, un niño que se llamará Thiago, y todavía estoy procesando toda la emoción que significa esto", escribió en la publicación.
Pollak, ya en el video, comentó que es una noticia inesperada que llega a cambiarlo todo: "Intuía algo, sabía que podía venir pronto. Sin embargo, igual me sorprendí y me pregunté, como cuando supe que iba a ser mamá: '¿Y ahora qué hago?'".
Dicho esto, comentó que de tanto pensar llegó a la conclusión de que le tejería una mantita a su nieto. "Sí, voy a ser abuela... Así que viene una guagüita preciosa, un niño; no voy a dar más información por la privacidad de ellos, pero estoy súper emocionada", afirmó.
"Este convertirse en abuela es algo absolutamente nuevo; me lleva también a sentir el paso del tiempo y lo increíble, y lo maravillosa que es la vida y la descendencia. No puedo, de repente, comprender la grandeza que significa que mi hijo vaya a ser padre, que vaya a venir un guagüito nuevo a la familia, a ser querido, a ser amado... Así que aquí estoy tejiendo", cerró Savka, muy feliz y sonriente.
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