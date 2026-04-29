"Las vueltas de la vida...": Kika Silva comparte desconocida foto de su adolescencia junto a Florencia Araneda

29 abr. 2026 - 16:25 hrs.

Kika Silva sorprendió a sus seguidores compartiendo una inesperada fotografía de su adolescencia con una pequeña Florencia Araneda.

Y es que Kika, quien suele ocupar sus redes sociales para compartir contenido sobre alimentación, fitness y viajes, llamó la atención al subir esta clase de postal, ya que pocos sabían del vínculo que existía entre ella y la hija de Rafael Araneda.

Precisamente, en una publicación compartida, las dos rubias dieron a conocer que se conocen desde niñas e incluso tienen una fotografía juntas de hace varios años atrás.

Kika Silva comparte postal de su adolescencia junto a Florencia Araneda

"Una tradición de nuestro colegio era salir de 4to medio de la mano de una niña de Prekinder. Las vueltas de la vida que ahora podemos ser amigas...", escribió Kika en la publicación de Instagram.

Es así como Kika subió un carrusel a Instagram con dos fotografías junto a Florencia: en la primera se les puede ver en la actualidad, posando hacia la cámara mientras Silva sostiene una rosa blanca en su mano.

Enseguida, la siguiente fotografía era esta misma postal, pero hace más de 15 años, cuando Kika salió de cuarto medio y se tomó una foto con una niña de Prekinder, quien, casualmente, era Florencia Araneda.

"Awwww, las amo", escribió Marcela Vacarezza, quien ya sabía de esta historia entre estas dos personalidades del mundo del espectáculo nacional actual.

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