En un llamativo rosa degradado: El vestido de Cami Andrade con su pololo frente a la Fontana di Trevi

13 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Camila Andrade y su nuevo pololo, cuyo rostro reveló recientemente en redes sociales, siguen disfrutando de su idílico viaje por Europa. Su escapada inició en París, la "capital del amor", y ahora se encuentran entre las antiguas calles de Roma, Italia.

Más allá de capturar momentos icónicos y atesorar recuerdos, la modelo aprovecha cada oportunidad para hacer gala de su impecable gusto en la moda y su visita a la famosa Fontana di Trevi no fue la excepción.

Look de Cami Andrade en la Fontana di Trevi

En las fotos que compartió en un carrusel de Instagram, la ex de Francisco Kaminski luce un llamativo y elegante vestido largo de escote halter, ligeramente ceñido al cuerpo.

Instagram @cmiandrade

El diseño, en un rosa vibrante que se degrada hacia un tono burdeos, genera un contraste llamativo con el agua y las esculturas de travertino y mármol que dan vida a la icónica fuente.

Para recorrer las calles de la capital italiana, Camila usó unas zapatillas blancas deportivas. En cuanto a accesorios, optó por un estilo más minimalista, con apenas un brazalete fino, aros dorados y lentes oscuros.

“La Fontana di Trevi se pasó. Cada lugar es más lindo que el otro. Qué lindo coleccionar tantos momentos hermosos”, escribió en la descripción de su post.

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