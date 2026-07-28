"Tenían mi carnet": Rebeca Naranjo denuncia suplantación de identidad tras perder su cuenta de Instagram

28 jul. 2026 - 16:15 hrs.

La influencer Rebeca Naranjo reveló que terceras personas suplantaron su identidad, provocando que perdiera su cuenta principal en Instagram.

Así lo contó en su cuenta secundaria, donde contó todos los detalles que involucraron incluso mensajes con un trabajador de la empresa dueña de la red social.

Rebeca Naranjo revela cómo le quitaron su cuenta de Instagram

En un video que subió en sus historias, la ex de Nano Calderón afirmó que, al haber recibido una multitud de mensajes preguntándole sobre qué pasó con su cuenta de Instagram, la cual desapareció de la noche a la mañana.

"Me lo volvieron a cerrar, pero ya estoy hablando con las personas que me lo habían podido recuperar de Meta", señaló.

Según explicó Naranjo, "resulta y acontece que los ociosos parece que tenían mi carnet, porque abrían otras cuentas, mandaban mi identificación. Entonces, me cerraron la mía porque había dos cuentas con el mismo carnet".

"Ya bloqueé mi carnet, tengo que ir a sacar otro, pero por lo menos ya sé qué era", agregó.

En un segundo video, Rebeca exigió algunos de los mensajes que recibió de un supuesto trabajador de Meta, quien le estaría ayudando a recuperar su cuenta.

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