¿Hay romance? Catalina Palacios responde a rumores de pololeo con diputado Cristián Contreras

28 jul. 2026 - 13:36 hrs.

El periodista y diputado Cristián Contreras recibió en su cuenta de Instagram una ola de felicitaciones por su supuesto romance con Catalina Palacios, un rumor que la propia actriz se encargó de aclarar.

Días atrás el político conocido en redes como Dr. File publicó una imagen junto a la modelo, a quien le dedicó unas palabras llenas de afecto y admiración. El gesto fue suficiente para que muchos creyeran que tienen una relación sentimental.

La aclaratoria de Catalina Palacios sobre diputado

"Hay personas que tienen la virtud de aportar calma donde hay ruido y claridad donde hay incertidumbre. Cata, tú has sido exactamente eso: una presencia constante, generosa y profundamente valiosa", se lee en el post de Instagram de Cristián Contreras.

Instagram @cristiancontrerasradovic

"Contar con tu apoyo, tu mirada y tu disposición hace que el camino sea mucho más ligero y significativo", agregó. "Es un honor para mí, tu propósito mi camino y te acompañaré y apoyaré siempre. Te admiro profundamente", escribió la actriz en respuesta.

Muchos seguidores del parlamentario interpretaron este intercambio y la foto de ambos juntos como el anuncio de un romance. "Linda pareja, felicidades"; "Se ven radiantes"; "Hermosa pareja y más aún que se acompañen en el camino de la vida", fueron algunos de sus mensajes.

Sin embargo, Cata Palacios aclaró que su relación con el político es solo amistosa. "Somos grandes amigos", declaró a Lima Limón al ser consultada sobre este tema.

Instagram @cristiancontrerasradovic

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