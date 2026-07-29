Emilia Dides se apoya en el cariño de sus fans tras cirugía de urgencia: "Llegaron a mi corazón"

29 jul. 2026 - 11:20 hrs.

Emilia Dides se siente agradecida con sus seguidores por confortarla en un momento de crisis que llegó de manera inesperada. A la cantante la operaron el pasado domingo justo después de la presentación del libro de su pareja, Sammis Reyes.

El deportista detalló en un post de Instagram que se acostaron de madrugada tras el evento y unas horas más tarde la modelo sentía un fuerte dolor y tiritaba de frío.

En la clínica le diagnosticaron una apendicitis aguda, por lo que la intervinieron de urgencia. Y por si fuera poco, durante la cirugía le detectaron una hernia y una herida en un ovario. Pasadas las horas, la exreina de belleza se dirigió a sus fans con unas sentidas palabras.

Mensaje de Emilia Dides tras su cirugía de urgencia

El lunes Emilia Dides publicó un mensaje en Instagram para contar que la habían operado. La Miss Universo Chile 2024 confesó que sintió miedo y que tras la cirugía estaba muy emocional. "Cada vez que me despierto de la anestesia me pongo a llorar como una loca", escribió en ese momento.

Instagram @emiliadides

El anuncio hizo reaccionar a sus fans, quienes le dejaron miles de mensajes de apoyo, algo que la conmovió profundamente.

"Han sido días muy difíciles para mí, y antes de volver de a poquito a la normalidad quería detenerme un segundo para darles las gracias", expresó el martes en una historia.

"Gracias por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por acompañarme siempre. Leí cada uno de sus mensajes (...) Quiero que sepan que llegaron a mi corazón y por lejos a lo más profundo", agregó.

"En medio de tanta penita, su cariño me regaló pequeños momentos de calma y me recordó que nunca estamos tan solos como a veces creemos. Sin darse cuenta, me ayudaron a llevar estos días un poquito mejor", le dijo a sus fans.

Instagram @emiliadides

"Espero de todo corazón que la vida les devuelva multiplicado todo el amor y los buenos deseos que me regalaron estos días. Muchas gracias", finalizó.

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