"Prudencia, esperanza y mucho amor": La emotiva revelación de Gianella Marengo sobre su primer embarazo

28 jul. 2026 - 15:28 hrs.

Gianella Marengo está feliz y emocionada con su primer embarazo, una noticia que se reservó durante un tiempo y que finalmente quiso revelar a sus seguidores.

"Hay momentos en la vida que uno decide guardar en silencio, proteger y vivir muy cerca del corazón, hasta sentir que llegó el momento de compartirlos", escribió junto a una postal donde muestra el avance de su guatita de embarazada.

El primer embarazo de Gianella Marengo

"Hoy con muchísima emoción, quiero contarles que estoy embarazada. La verdad es que fue una noticia completamente inesperada, de esas que llegan a cambiarte la vida de un segundo para otro", admitió Gianella Marengo en su post de Instagram.

"Aunque al principio todo fue sorpresa, hoy solo sentimos una inmensa felicidad y una profunda gratitud por este regalo que la vida nos puso en el camino", agregó.

Más allá de ser una noticia feliz, se trata de un "proceso de mucho cuidado", tal y como lo dijo la presentadora de Huellas por Chile.

"Por mi edad y por la presencia de miomas, este es un embarazo de alto riesgo, por lo que requiere especial atención y seguimiento médico. Cada control y cada ecografía han estado llenos de prudencia, esperanza y mucho amor", dijo la comunicadora de 39 años.

Instagram @giamarengo

Marengo además resaltó que prefiere no exponer su vida sentimental por lo que pidió y agradeció la discreción en torno a ello. "Nunca he hablado públicamente de mi relación y espero que eso se diga respetando, porque creo que hay vínculos que merecen crecer en calma y resguardados", expresó.

"Por eso quería ser yo quien les compartiera esta noticia. Lo hago con el corazón lleno de emoción. Detrás de esta noticia hay una familia, un embarazo que requiere cuidados especiales y un ser que hoy es sin duda, lo más importante para nosotros", finalizó.

"No estaba preparada para tantos mensajes lindos en mi último post", manifestó posteriormente en sus historias.

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