"Era de vida o muerte": Gianella Marengo revela que su padre se sometió a una delicada operación
Gianella Marengo reveló, a través de historias de Instagram, que su padre se debió someter a un autotrasplante de médula por una delicada enfermedad que lo afecta.
La recordada figura de televisión nacional subió varios videos a sus historias, donde explicó a grandes rasgos lo que está viviendo, ya que durante el último tiempo había dejado de ser tan activa en redes sociales por esta misma situación.
"Me tomé el tiempo de explicarles un poco lo que he vivido este último tiempo", escribió, y pasó a publicar los videos donde cuenta sobre su actualidad.
La situación que enfrenta Gianella Marengo
La influencer partió diciendo que la idea de hacer estos videos es para traspasar lo más profundo e íntimo que le ha tocado vivir durante este tiempo, logrando conectar de mejor forma con sus seguidores y seguidoras.
"Se han juntado muchas cosas. Hay personas que a veces me dicen 'oye, te tocó todo junto', y no, no es todo junto, viene hace mucho tiempo y, por lo mismo, he estado un poco más callada", expresó Gianella.
Dicho esto, comentó que "no les voy a contar todas las cosas que me han pasado, pero han sido muy fuertes, muy importantes, sobre todo el último procedimiento que tuvo que hacer mi padre aquí en Santiago. En este momento, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a lo que quieran pensar, está bien, viene de un procedimiento muy complicado, muy complicado, que sí era de vida o muerte. Él ahora necesita un reposo absoluto de como un año, mi papá se hizo un autotrasplante de médula".
En ese sentido, explicó que todo el proceso ha sido fuerte, ya que ha tenido que actuar como contenedora de su madre y hermanos, pero el foco importante lo quiso poner en que la vida tiene sus formas de actuar.
Precisamente, reveló que su padre vuelve mañana a su casa y necesita que este espacio sea constantemente sanitizado.
Justo, por esas cosas de la vida se topó con un hombre llamado Sebastián, quien se ofreció de forma muy humana a hacer espacio en su agenda y apoyar con la limpieza de su hogar a través de su empresa, pese a que no tenía horas disponibles.
Finalmente, tras su enorme agradecimiento al empresario, Gianella se mostró abierta a ayudar y escuchar a personas que estén pasando por situaciones similares a ella: "Lo único que quiero que sepan es que si alguien está pasando por algún momento, quizás me voy a demorar un poco en contestar, pero voy a estar para las personas que estén pasando por algo así".
