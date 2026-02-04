"Me entrenó bien": La divertida reacción de Emilia Dides ante viral meme sobre Sammis Reyes

04 feb. 2026 - 18:10 hrs.

El sábado 31 de enero, Emilia Dides y Sammis Reyes confirmaron el nacimiento de su hija Mía Ignacia con una foto donde la ex reina de belleza sostenía a la niña, mientras el deportista aparecía a su lado, pero sin polera.

Esta última situación desencadenó una serie de comentarios y ediciones de la fotografía, en las que todos se "burlaban" y reían de que Sammis haya decidido aparecer a torso desnudo.

Emilia Dides se ríe de meme de Sammis Reyes

Sin embargo, lejos de enojarse, Emilia Dides ocupó sus historias de Instagram para publicar uno de los tantos memes que se hicieron al respecto.

Precisamente, Emilia compartió un meme que hizo una página de la misma red social, donde se veía a Sammis con un brazo muy flaco, mientras que ella tenía muchos músculos.

La foto se comenzó a viralizar por las plataformas digitales hasta que llegó a la misma ex Miss Universo Chile, quien solo se pudo reír de la situación y compartirla con el resto de sus seguidores.

"JAJAJAJAJA. Sammis Reyes me entrenó bien", dejó por escrito la cantante, desatando así la risa de toda la gente que la sigue y dando a entender que tiene un muy buen humor.

