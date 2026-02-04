"Pudo haber sido peor": Vale Roth relata detalles del "pequeño" accidente vehicular que sufrió

04 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Vale Roth sufrió un inesperado "accidente" cuando se intentaba retirar con su vehículo desde una clínica en Santiago, y así lo evidenció en redes sociales.

Y es que la bailarina relató su historia a través de Instagram, donde aprovechó de pedir la opinión de sus seguidores y seguidoras, ya que ella consideraba que el resultado de este "accidente" era muy pequeño.

Vale Roth relata su "pequeño accidente"

"Le pegué una pequeña raya al auto en el estacionamiento, es que ayer fui a la clínica a hacerme esta cuestión que me estoy haciendo en los dientes de abajo, y Miguel estacionó el auto porque no me podía estacionar ahí y quedó muy pegado al pilar", relató en un comienzo.

En esa línea, Vale explicó que "entonces yo llegué, salí y tiré el volante a la derecha antes de tiempo, entonces, qué pasó. Que quedé ahí pa', y acá está lleno de sensores, pero justo en esa parte no tiene sensor".

Enseguida explicó que como estaba en el piso -3 no podía llamar a Miguel de la Fuente porque no tenía señal, así que comenzó a sacar ella el vehículo como pudo.

Al rato subió una historia donde se puede ver la "pequeña raya" que le hizo al auto y escribió que "solo me reí para no llorar".

"¿No encuentran que es pequeño el rayón? Yo encuentro que es pequeño, podría haber sido peor, hay que ser positiva... hoy día se lo llevan y me lo van a arreglar", declaró.

