Michelle Carvalho emocionada por lanzar su propia colección de moda: "Un accesorio cómodo y en tendencia"

04 feb. 2026 - 17:20 hrs.

Michelle Carvalho contó en sus historias de Instagram que se siente "súper feliz, con el corazón lleno" y "muy emocionada" al cumplir un sueño en el que ha estado trabajando durante mucho tiempo.

Días atrás, la chica reality público un mensaje de expectativa, en el que confesaba que derramó lágrimas de felicidad al recibir la noticia de que finalmente su proyecto se haría realidad.

La línea de pañuelos veraniegos de Michelle Carvalho

Luego Michelle anunció en un post que el 5 de febrero estará en Viña del Mar para obsequiar los primeros ejemplares de su propia línea de accesorios, en colaboración con una marca de bebidas.

"Te invito a conocer mi colección de pañuelos veraniegos, creados en agradecimiento para la gente de este país que me ha dado tantas oportunidades", escribió. "Un accesorio fresco, cómodo y en tendencia, para usar de muchas maneras y totalmente gratis para ustedes", agregó en su post.

Durante el pasado mes de diciembre, la influencer brasileña viajó a su país, donde adquirió un original traje de baño que modeló en un video en TikTok.

En ese momento, uno de sus seguidores comentó que sería lindo que tuviera su propia tienda de bañadores y bodies, y ella contestó que justamente ese era "su sueño", que ahora se cumple parcialmente con esta incursión en el mundo de la moda.

@mrs_carvalho2 Los espero jueves 5 Las 16:00 en coca cola store del sector 3 #reñaca para celebrar 🙌🏻 conmigo y que se lleven sus pañuelos hermosos totalmente gratis 🥹❤️ ♬ suono originale - Jr Stit

