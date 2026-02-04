Luis Emilio intentará despistar a Omar para evitar que salve a Leonor en el capítulo 227 de EJDO

04 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En el avance del capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llamará incesantemente a la puerta de Leonor (Romina Norambuena) porque tendrá el presentimiento de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) atacará.

Al interior del departamento, Walker obligará a Leonor a guardar silencio: "No vayas a abrir la puerta. Vamos a jugar a las escondidas. Nos vamos a quedar aquí, calladitos, esperando a que este fulano se aburra y se vaya".

La secretaria apenas podrá contener las lágrimas, mientras esperan a que el director ejecutivo desaparezca.

El Jardín de Olivia / Mega

Leonor volverá al horror

Tras unos segundos, ya no escucharán la voz de Droguett y Luis Emilio se sentirá más tranquilo para seguir con su macabro juego.

"Se fue. Se aburrió el hue... ¿En qué estábamos?", preguntará mientras su joven empleada le ruega compasión para que la deje en paz.