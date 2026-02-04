Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Luis Emilio intentará despistar a Omar para evitar que salve a Leonor en el capítulo 227 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 227 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) llamará incesantemente a la puerta de Leonor (Romina Norambuena) porque tendrá el presentimiento de que Luis Emilio (Alejandro Trejo) atacará.

Al interior del departamento, Walker obligará a Leonor a guardar silencio: "No vayas a abrir la puerta. Vamos a jugar a las escondidas. Nos vamos a quedar aquí, calladitos, esperando a que este fulano se aburra y se vaya".

Lo más visto de El Jardín de Olivia
 

La secretaria apenas podrá contener las lágrimas, mientras esperan a que el director ejecutivo desaparezca.

Luis Emilio y Leonor
El Jardín de Olivia / Mega
Ir a la siguiente nota

Leonor volverá al horror

Tras unos segundos, ya no escucharán la voz de Droguett y Luis Emilio se sentirá más tranquilo para seguir con su macabro juego. 

"Se fue. Se aburrió el hue... ¿En qué estábamos?", preguntará mientras su joven empleada le ruega compasión para que la deje en paz. 

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto