"Es más posesiva": Adrián Pedraja hará fuerte declaración de Milo González en el capítulo 70 de El Internado

En el avance del capítulo 70 de El Internado, los participantes recibirán importantes visitas en la casona y se someterán a una intensa conferencia de prensa.

Los influencers aterrizarán en el reality con punzantes preguntas y le consultarán a Adrián Pedraja sobre Milo González: "Es cierto que ella y yo no tenemos pocas cosas en común, es cierto que más posesiva que yo y yo necesito independencia".

Claramente, la influencer alzará la voz y expresará su opinión: "Nunca hablamos de que necesitaras independencia".

Milo González concerá más detalles de su traición

Por otro lado, Furia defenderá a Tom Brusse luego de ser tildado como el responsable de la traición a Milo González y apuntará a Camila Nash: "Él no fue el cabecilla, la gran mente maestra fue Camila".

Finalmente, Agustina Pontoriero y Fabio Agostini tendrán una tensa conversación donde ella le reclamará por decir que Blu Dumay era más linda que ella.