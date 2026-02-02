"No se preocupen...": Blu Dumay revela la verdad sobre su vínculo con Efrén Reyero en El Internado React

02 feb. 2026 - 22:56 hrs.

Este lunes, Blu Dumay fue la gran invitada de El Internado React, instancia en la que entregó reveladores detalles sobre su paso en el reality.

Durante su participación en el espacio, la exintegrante del programa se refirió al estado actual de su vínculo con Efrén Reyero, su excompañero de encierro con quien formó una estrecha relación al interior de la casona.

Blu Dumay habla de su relación con Efrén Reyero

Al ser consultada por su presente con el español, Blu fue tajante y respondió: "No hay nada con Efrén, no se preocupen".

El Internado / Mega

Luego, profundizó aún más en el tema y aseguró que actualmente ni siquiera se siguen en Instagram, dejando en claro que no existe ningún tipo de contacto entre ambos.

Ante esto, Nati Blaschke leyó un comentario del público que señalaba "qué bueno que te hayas alejado de Efrén", afirmación con la que Dumay coincidió plenamente, asegurando que piensa exactamente lo mismo.

