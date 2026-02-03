"Si te vas, me voy yo": Otakin rompió en llanto tras ser amenazado y Luis Mateucci le dio importante apoyo

03 feb. 2026 - 00:08 hrs.

En el capítulo 69 de El Internado, Otakin rompió en llanto luego de ser amenazado en la prueba de cocina extrema.

Luis Mateucci se dio cuenta que su amigo estaba bastante triste por la situación y lo fue a consolar con un cariñoso abrazo.

"No loco, vos no te vas a ir loco, vos no vas a quedar mal loco. O sea, si vos sos buena gente, sos buena persona", le dijo el argentino al creador de contenido.

El Internado

El descargo de Otakin

Tras lo anterior, Otakin le dijo a Luis Mateucci que no le gustó que Arenita se haya burlado de su nominación: "Que empiece a gritar hue... si la hamburguesa estaba buena".

El trasandino le entregó confianza a su amigo y le dijo que sabía que su preparación estaba rica, pero él siguió reprochándose su desempeño: "Fue el charquicán primero, ahora la hamburguesa...".

"Si te vas vos, me voy yo, yo voy a estar con vos hasta al final y eres el único que apoyo para que gane, eres el único que sé que puede ganar", expresó finalmente el cantante.