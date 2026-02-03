"Como si uno no quisiera continuar...": La desgarradora confesión de Akemi Nakamura por la muerte de su papá

03 feb. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 69 de El Internado, Akemi Nakamura se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre su fallecido padre.

Todo comenzó cuando la modelo escuchó las tristes historias de sus compañeros y rompió en llanto: "Me siento muy afortunada la verdad, tuve una familia muy linda, unos padres muy presentes".

Sobre esto, Tonka Tomicic le pidió a la participante que contara más detalles de sus padres: "Mi mamá es el pilar del hogar, mi papá era súper trabajador, me adoraba con toda su alma".

El Internado

La pena de Akemi Nakamura

Tras lo anterior, Akemi Nakamura reveló lo duro que ha sido lidiar con la muerte de su papá: "Perdí la mitad de mi vida. Yo pensé que mi misión en la vida era demostrarle a él que yo podía ser muy grande y me di cuenta que no lo era cuando se murió, yo ya no tengo propósito en la vida, es como que uno no quisiera continuar con la vida".

Pese a lo anterior, el consuelo de la comunicadora es que aún le queda su mamá: "No la voy a desmeritar, es el motor de mi vida, es mi todo. Mi mayor miedo es perder a mi mamá, no tendría razón de existir".