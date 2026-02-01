Iván Zamorano y María Alberó lloraron: La emoción de Blu Dumay al hablar con su familia en El Internado

01 feb. 2026 - 23:30 hrs. | Act. 02 feb. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 68 de El Internado, Blu Dumay pudo canjear el premio que ganó y tuvo una videollamada con su familia.

Tan solo unos segundos le bastaron a la influencer para romper en llanto al ver a sus seres queridos luego de mucho tiempo: "Qué rico verlos ¿Cómo están? Qué hermosos que están, estoy feliz de verlos".

Iván Zamorano y María Alberó también tuvieron la misma reacción y soltaron varias lágrimas, para luego contarle a su hija sobre sus hermanos.

El Internado

La emoción de Blu Dumay

Justo en ese momento apareció una persona muy importante para Blu Dumay, su hermana chica, Mía Zamorano, quien tampoco pudo evitar llorar por lo mucho que extraña a su hermana.

La participante preguntó por sus tíos y abuelos y le contaron que afortunadamente todos estaban muy bien y atentos al reality.

Finalmente, Iván Zamorano destacó que la joven está mostrando su verdadera personalidad en El Internado.