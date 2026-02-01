El Internado - Capítulo 68: El especial reencuentro de Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano

01 feb. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 02 feb. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 68 de El Internado, la Asamblea del Fuego dejó varias polémicas que volvieron a reflotar en una actividad lideraba por Fernando Godoy.

Laura Bozzo y Fernando Solabarrieta se enfrascaron en una fuerte discusión donde él acusó a la abogada de querer persuadirlo para votar por Milo González.

Quien también tuvo una pelea fue la nueva amenazada, quien enfrentó a Tom Brusse por su actitud y también a Efrén Reyero.

Un tierno momento protagonizado por Blu Dumay

Blu Dumay por fin pudo cobrar el premio que Efrén Reyero le dio sin saberlo y tuvo una especial videollamada con sus padres, donde se emocionó hasta las lágrimas.

La joven invitó a Fernando Solabarrieta a conversar con Iván Zamorano, marcando el reencuentro de ambos luego de un tiempo distanciados.

Finalmente, se le dio inicio a una compleja prueba de cocina donde tres participantes de cada equipo lucharán para no ser los peores y quedar amenazados.