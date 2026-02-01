El Internado - Capítulo 68: El especial reencuentro de Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano
En el capítulo 68 de El Internado, la Asamblea del Fuego dejó varias polémicas que volvieron a reflotar en una actividad lideraba por Fernando Godoy.
Laura Bozzo y Fernando Solabarrieta se enfrascaron en una fuerte discusión donde él acusó a la abogada de querer persuadirlo para votar por Milo González.
Quien también tuvo una pelea fue la nueva amenazada, quien enfrentó a Tom Brusse por su actitud y también a Efrén Reyero.
Un tierno momento protagonizado por Blu Dumay
Blu Dumay por fin pudo cobrar el premio que Efrén Reyero le dio sin saberlo y tuvo una especial videollamada con sus padres, donde se emocionó hasta las lágrimas.Ir a la siguiente nota
La joven invitó a Fernando Solabarrieta a conversar con Iván Zamorano, marcando el reencuentro de ambos luego de un tiempo distanciados.
Finalmente, se le dio inicio a una compleja prueba de cocina donde tres participantes de cada equipo lucharán para no ser los peores y quedar amenazados.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 67: Todos contra Milo González
-
El Internado - Capítulo 66: Los participantes se lucieron como actores de Casado con Hijos
-
El Internado - Capítulo 65: Un complot que podría marcar una impactante traición
-
El Internado - Capítulo 64: El invernadero provoca inesperadas confesiones
-
El Internado - Capítulo 63: Pops tuvo que renunciar por sus complicadas lesiones tras caída
-
El Internado - Capítulo 62: La inesperada y sufrida renuncia de Etienne Bobenrieth