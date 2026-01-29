El Internado - Capítulo 66: Los participantes se lucieron como actores de Casado con Hijos
En el capítulo 66 de El Internado, Laura Bozzo estuvo pensando seriamente en decirle a Milo González que sus amigos querían traicionarla.
Fernando Godoy lideró su primera actividad en la casona e invitó a los famosos a actuar escenas de Casado con Hijos.
El actor les entregó sabios consejos a los "cocinantes" y varios se lucieron como intérpretes, generando situaciones muy chistosas.
La broma de Luis Mateucci a Otakin
Otakin ganó uno de los premios por su actuación y Luis Mateucci no encontró nada mejor que esconderle el vino, pero simular que había sido otro participante el que se lo había robado.
Al inicio de la Asamblea del Fuego, Adrián Pedraja reveló que si se va del encierro esperará a Milo González afuera, provocando su felicidad.
Finalmente, Fernando Solabarrieta se lució como relator deportivo y narró el segundo tiempo de El Internado de una especial manera.
