El Internado - Capítulo 87: Adrián Pedraja terminó con Milo González por teléfono

  • Por Fernanda Vielma
En el capítulo 87 de El Internado, una situación inédita se tomó la casona y fue protagonizada por Adrián Pedraja.

El actor tuvo que llamar a Milo González para hacerle una broma, pero todo se transformó y él terminó cortando su relación amorosa y ella llorando desconsoladamente. 

La mayoría de los participantes criticó al intérprete por el poco tacto que tuvo con la argentina y fueron Blu Dumay, Laura Bozzo y Arenita quienes más lo cuestionaron por hacerle daño a su amiga.

La tristeza de Camila Nash

Por otro lado, Efrén Reyero le propuso a Tom Brusse votar en la siguiente Asamblea del Fuego por Blu Dumay o Fabio Agostini, con el objetivo de desestabilizar a todos.

Tom Brusse y Camila Nash tuvieron una emotiva conversación luego de terminar su romance y ella rompió en llanto.

Finalmente, Adrián Pedraja encaró a Otakin por cuestionar su actuar y la conversación finalizó con fuertes amenazas. 

