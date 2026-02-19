Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 81: Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez

  • Por Fernanda Vielma
El Internado - Capítulo 81: Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez El Internado

En el capítulo 81 de El Internado, el equipo rojo ganó la prueba de cocina y los chefs tomaron la decisión de que Berta Lasala fuera la nueva amenazada. 

Tras lo anterior, Akemi Nakamura destrozó a su grupo y tuvo una fuerte discusión con Luis Mateucci, donde él terminó retirándose del lugar.

Lo más visto de El Internado

Blu Dumay tuvo una sincera conversación con Agustina Pontoriero donde habló sobre su papá biológico y la relación que tiene con él.

La fuerte declaración de Adrián Pedraja

Por otro lado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron un momento a solas en el patio de la casona y se besaron por primera vez. 

Ir a la siguiente nota

Kari Belén le preguntó a Adrián Pedraja por su relación amorosa con Milo González y él negó de frentón que ella fuera su novia. 

Finalmente, Agustina Pontoriero le exigió a Akemi Nakamura que se fuera del lugar donde estaba y la modelo terminó llorando de rabia.

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos