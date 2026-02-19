El Internado - Capítulo 81: Blu Dumay y Fabio Agostini se besaron por primera vez

19 feb. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 81 de El Internado, el equipo rojo ganó la prueba de cocina y los chefs tomaron la decisión de que Berta Lasala fuera la nueva amenazada.

Tras lo anterior, Akemi Nakamura destrozó a su grupo y tuvo una fuerte discusión con Luis Mateucci, donde él terminó retirándose del lugar.

Blu Dumay tuvo una sincera conversación con Agustina Pontoriero donde habló sobre su papá biológico y la relación que tiene con él.

La fuerte declaración de Adrián Pedraja

Por otro lado, Blu Dumay y Fabio Agostini tuvieron un momento a solas en el patio de la casona y se besaron por primera vez.

Kari Belén le preguntó a Adrián Pedraja por su relación amorosa con Milo González y él negó de frentón que ella fuera su novia.

Finalmente, Agustina Pontoriero le exigió a Akemi Nakamura que se fuera del lugar donde estaba y la modelo terminó llorando de rabia.