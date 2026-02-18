Blu Dumay habló por primera vez de su papá biológico y destacó la labor de Iván Zamorano en su vida

18 feb. 2026 - 23:56 hrs.

En el capítulo 81 de El Internado, Agustina Pontoriero le preguntó a Blu Dumay sobre la presencia de su papá biológico en su vida.

La ingeniera comercial fue bastante sincera y contó que tenía relación con su progenitor: "Si, un poco, tengo relación. Mi mamá me tuvo muy chica con él, eran muy pendejos".

Luego, contó que es chileno y que los problemas se generaron porque eran muy jóvenes: "Siempre es complicado, nunca estuvieron juntos realmente, después de que yo naciera".

El Internado

El cariño de Blu Dumay por Iván Zamorano

Tras lo anterior, Blu Dumay reveló que todo cambió cuando María Alberó conoció a Iván Zamorano: "Cuando tenía 7 u 8 años, fue un giro 180° en mi vida, cambio de colegio, cambio de casa, fue una locura en el sentido tanto como económico, pero también de familia, yo vivía sola con mi mamá y de la nada, tenía casa, dos hermanos más, la familia de Bam-Bam es hermosa, me acogieron súper bien".

También, destacó que el exfutbolista siempre se preocupó mucho por ella: "Él iba a mis reuniones de apoderado, el que se despertaba a las 6 de la mañana para llevarme a todos lados, no dejaba que nadie me fuera a buscar a las fiestas e iba él. ÉL me dice hija y todo, es hermoso que una persona realmente te ame como su fueras su hijo, aunque la sangre no acompañe, eso para mí es un padre".