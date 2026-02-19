"Nunca he dicho que es mi novia": Adrián Pedraja descolocó a varios al aclarar su vínculo con Milo González
En el capítulo 81 de El Internado, Kari Belén le hizo una interesante pregunta a Adrián Pedraja que desencadenó una fuerte declaración.
"¿Qué pasaría si yo me acerco a ti, qué haces?", expresó y el actor rápidamente evadió la pregunta y se puso a conversar con Fabio Agostini.
Sin embargo, justo llegó Tom Brusse para meter cizaña y expresó que ninguna otra chica que se había sentado en la cama de su compañero y le contó más a la nueva participante sobre Milo González: "Es su novia, lloraron los dos porque se fue".
La impactante declaración de Adrián Pedraja
En ese instante, Adrián Pedraja interrumpió el dialogo y aclaró su vínculo con Milo González: "Nunca he dicho que es mi novia. Esa muestra que he tenido yo con ella y ella me decía 'te quiero' y yo no siempre".
Sin embargo, Tom Brusse y Blu Dumay le recordaron muy bien al español que él si le había dicho te quiero a la trasandina cuando modelaron como novios: "Fue la primera vez".
Finalmente, participante recalcó que la última conversación que tuvo con su "pareja" terminó por sepultar su romance.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
