"Nunca he dicho que es mi novia": Adrián Pedraja descolocó a varios al aclarar su vínculo con Milo González

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 81 de El Internado, Kari Belén le hizo una interesante pregunta a Adrián Pedraja que desencadenó una fuerte declaración.

"¿Qué pasaría si yo me acerco a ti, qué haces?", expresó y el actor rápidamente evadió la pregunta y se puso a conversar con Fabio Agostini.

Sin embargo, justo llegó Tom Brusse para meter cizaña y expresó que ninguna otra chica que se había sentado en la cama de su compañero y le contó más a la nueva participante sobre Milo González: "Es su novia, lloraron los dos porque se fue".

La impactante declaración de Adrián Pedraja

En ese instante, Adrián Pedraja interrumpió el dialogo y aclaró su vínculo con Milo González: "Nunca he dicho que es mi novia. Esa muestra que he tenido yo con ella y ella me decía 'te quiero' y yo no siempre". 

Sin embargo, Tom Brusse y Blu Dumay le recordaron muy bien al español que él si le había dicho te quiero a la trasandina cuando modelaron como novios: "Fue la primera vez". 

Finalmente, participante recalcó que la última conversación que tuvo con su "pareja" terminó por sepultar su romance.

