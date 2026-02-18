"Tengo un problema...": El mea culpa de Agustina Pontoriero ante Blu Dumay que terminó en abrazo
En el capítulo 80 de El Internado, Blu Dumay le pidió a Agustina que conversaran sobre un tema y limaron asperezas.
La ingeniera comercial le dijo a su compañera que celebraba todo lo que hacía Efrén Reyero contra ella: "Estás ahí apoyando, en el cara a cara te vi aplaudiéndolo, no entiendo si tan mal hablabas de él en el comienzo...".
La argentina le explicó a la hija de María Alberó que sigue pensando lo mismo del español, sin embargo, hay veces en las que está de acuerdo con él.
Blu Dumay y Agustina Pontoriero hicieron las paces
Posteriormente, Agustina Pontoriero aprovechó la instancia para decirle a Blu Dumay que le molestaba que no le dijera que la quería afuera: "Si no te gusta mi forma de ser, no te acerques a mí, cada tres días te enojas".
La situación con Fabio Agostini también salió a la luz y la ingeniera le dijo que nunca le comunicó que le gustaba realmente y ella hizo un mea culpa: "Está bien, tal vez las formas mías son así, me cuesta, hablo todo en chiste, tengo un problema de comunicación".
Finalmente, la hija de Iván Zamorano le dedicó especiales palabras a su compañera y sellaron todo con un abrazo: "Hay algo que quiero que sepas, eres hermosa, valiosa, magnética, brillante, tienes todo".
