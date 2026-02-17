"Hubo comentarios pencas": Blu Dumay confesó cómo le afectaron las comparaciones con María Alberó

17 feb. 2026 - 23:44 hrs.

En el capítulo 80 de El Internado, Blu Dumay se sometió a una especial actividad que fue liderada por Tonka Tomicic.

La dinámica consistía en que los participantes debían mirarse a un espejo y contestar preguntas que le hacía la animadora.

"¿Te gusta lo que ves en el espejo, te gustas?", fue la pregunta de la comunicadora.

Blu Dumay pensó por unos minutos su respuesta y se sinceró: "A estas alturas, si, me gusto bastante. Quizás veo una mujer madura, súper esforzada, que se ha esforzado mucho en su vida, muy sensible".

El Internado

La confesión de Blu Dumay

Tras lo anterior, Tonka Tomicic quiso indagar en que si hubo alguna época en la que a Blu Dumay no le gustaba mirarse al espejo y ella sorprendió con una confesión.

"Si, hubo comentarios pencas en la tele, decían 'el mal de la lagartija', la madre es mejor que la hija. Hoy me veo bien, me siento bien, estoy bien, más que el físico, veo la belleza que uno desprende y transmite".