"Hubo comentarios pencas": Blu Dumay confesó cómo le afectaron las comparaciones con María Alberó
En el capítulo 80 de El Internado, Blu Dumay se sometió a una especial actividad que fue liderada por Tonka Tomicic.
La dinámica consistía en que los participantes debían mirarse a un espejo y contestar preguntas que le hacía la animadora.
"¿Te gusta lo que ves en el espejo, te gustas?", fue la pregunta de la comunicadora.
Blu Dumay pensó por unos minutos su respuesta y se sinceró: "A estas alturas, si, me gusto bastante. Quizás veo una mujer madura, súper esforzada, que se ha esforzado mucho en su vida, muy sensible".
La confesión de Blu Dumay
Tras lo anterior, Tonka Tomicic quiso indagar en que si hubo alguna época en la que a Blu Dumay no le gustaba mirarse al espejo y ella sorprendió con una confesión.Ir a la siguiente nota
"Si, hubo comentarios pencas en la tele, decían 'el mal de la lagartija', la madre es mejor que la hija. Hoy me veo bien, me siento bien, estoy bien, más que el físico, veo la belleza que uno desprende y transmite".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"Te quiero enseñar algo": El sabio consejo de Furia que Arenita agradeció tras fuerte confesión
-
"En un momento perdí las ganas de vivir": La honesta y dolorosa revelación de Arenita
-
Laura Bozzo reveló cómo enfrentó el bullying escolar por ser diferente a sus compañeros
-
Laura Bozzo la criticó: La arriesgada jugada de Blu Dumay que indignó a su equipo
-
Producción tuvo que intervenir: Fabio Agostini y Tom Brusse protagonizaron fuerte pelea
-
"Ubícate un poco": Kari Belén estalló contra Agustina Pontoriero por cuestionar a historia de Akemi Nakamura