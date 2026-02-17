Presentado por: Betano Falabella

Arenita hará una fuerte confesión sobre su pasado en televisión en el capítulo 80 de El Internado

  Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 80 de El Internado, Tonka Tomicic llevará una emotiva actividad a la casona que dejará revelaciones impactantes.

Los participantes tendrán que mirarse a un espejo, mientras que la animadora les realizará preguntas relacionadas con su pasado.

En el turno de Arenita, ella hablará sobre su paso por televisión y la comunicadora la consultará si en algún momento pensó en quitarse la vida: "Si, me da pena pensar en lo que pasó mi familia". 

Una compleja prueba

Por otro lado, los participantes tendrán que enfrentar una nueva prueba de cocinar para saber quién es el último amenazado, donde tendrán que cocinar amarrados unos a otros.

Finalmente, Agustina Pontoriero se sincerará con Tom Brusse sobre sus problemas con Fabio Agostini y romperá en llanto. 

