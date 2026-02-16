Fabio Agostini y Tom Brusse casi llegarán a los golpes en fuerte discusión en el capítulo 79 de El Internado

16 feb. 2026 - 00:35 hrs.

En el avance del capítulo 79 de El Internado, Tom Brusse dirá que Fabio Agostini confesó que solo estaría con Agustina Pontoriero por el "show".

Mientras el marroquí le gritará falso, el español se enfurecerá e intentará explicar la situación y las cosas se pondrán muy tensas.

Tras lo anterior, el nuevo participante explotará de la rabia, tomará al DJ de la polera y estarán a punto de irse a los golpes.

El Internado

La confesión de Fabio Agostini

Por otro lado, Fabio Agostini tendrá una sincera conversación con Blu Dumay, donde le dirá que le gusta de verdad y que quiere algo más serio.

Finalmente, Akemi Nakamura hará una fuerte y complicada confesión y Kari Belén la defenderá, ante el ataque de Agustina Pontoriero.