Fernando Solabarrieta explotará contra Camila Nash tras impactante acusación en el capítulo 78 de El Internado

13 feb. 2026 - 00:33 hrs.

En el avance del capítulo 78 de El Internado, Camila Nash amenazará a Akemi Nakamura en la Asamblea del Fuego por una inesperada razón.

"Los contactos físicos que tienes con Fernando (Solabarrieta) se me hacen de pésimo gusto y calientasopa. Él está sentado cuando estamos ahí en la banca y tú llegas por atrás, le tocas el cuello, le haces masajes", expresó la creadora de contenido.

La afirmación enfurecerá a Fernando Solabarrieta, quien alzará firmemente la voz: "Te voy a aceptar cualquier cosa, menos que mientas, jamás me ha hecho un masaje. Yo acá lo único que he hecho es respetar a mi mujer".

Una tensa Asamblea del Fuego

Los conflictos continuarán pues Kari Belén protagonizará su primera discusión y frenará en seco a Tom Brusse por sus actitudes.

Blu Dumay votará por Efrén Reyero y le dirá que maquina las cosas por atrás y él se mostrará decepcionado por el supuesto acuerdo que tenían.