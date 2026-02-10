Camila Nash y Tom Brusse se encerarrán en el baño en el capítulo 75 de El Internado

10 feb. 2026 - 00:36 hrs.

En el avance del capítulo 75 de El Internado, Fernando Godoy llevará a la casona una fiesta guachaca donde habrán situaciones que generarán controversias.

Los participantes tendrán que derretir un hielo con sus labios y los primeros en aceptar el desafío serán Luis Mateucci y Akemi Nakamura.

Posteriormente, será el turno de Fabio Agostini y Camila Nash, quienes protagonizarán una escena muy sensual, mientras Tom Brusse estará al interior de la casa practicando con un instrumento musical.

El Internado

Adrián Pedraja extrañará a Milo González

Por otro lado, Adrián Pedraja presenciará un romántico momento entre Camila Nash y Tom Brusse y revelará que siente mucha envidia pues extraña a Milo González.

Finalmente, la influencer chilena ingresará al baño y tan solo unos minutos después lo hará el DJ marroquí, al mismo cubículo, mientras Otakin nota la situación desde lejos.