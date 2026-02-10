Camila Nash y Tom Brusse se encerarrán en el baño en el capítulo 75 de El Internado
En el avance del capítulo 75 de El Internado, Fernando Godoy llevará a la casona una fiesta guachaca donde habrán situaciones que generarán controversias.
Los participantes tendrán que derretir un hielo con sus labios y los primeros en aceptar el desafío serán Luis Mateucci y Akemi Nakamura.
Posteriormente, será el turno de Fabio Agostini y Camila Nash, quienes protagonizarán una escena muy sensual, mientras Tom Brusse estará al interior de la casa practicando con un instrumento musical.
Adrián Pedraja extrañará a Milo González
Por otro lado, Adrián Pedraja presenciará un romántico momento entre Camila Nash y Tom Brusse y revelará que siente mucha envidia pues extraña a Milo González.
Finalmente, la influencer chilena ingresará al baño y tan solo unos minutos después lo hará el DJ marroquí, al mismo cubículo, mientras Otakin nota la situación desde lejos.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de