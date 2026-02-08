Camila Nash y Furia se dieron un apasionado beso: Tom Brusse celebró
En el capítulo 73 de El Internado, Camila Nash y Furia participaron de una actividad que terminó con ellas bastante cerca.
Fernando Godoy llevó un toro mecánico a la casona para darle inicio a la semana chilena en el reality y la influencer chilena perdió el desafío, cayendo muy rápido.
Tras lo anterior, tuvo que cumplir con una penitencia o si no, su equipo iba a perder dos minutos en la prueba por equipos: "Tienes que replicar un beso de amor con la persona que quieras, pero que no sea tu pareja".
¿Nueva pareja?
Camila Nash se tomó unos minutos para pensar y tomó la decisión: "Hay una persona con la que hemos tenido algunas conversaciones, que me dice que si y que no, así que Furia, venga".
Furia se mostró bastante sorprendida con la elección, mientras que Tom Brusse celebró inesperadamente.
Finalmente, ambas se pararon en la tarima, se tomaron de las manos y se besaron apasionadamente, sorprendiendo a todos sus compañeros.
