Otakin impacta con su nuevo look: "Pensé que era otra persona"
Cuando faltan pocas semanas para celebrar su matrimonio, Otakin acudió a un estilista para hacerse un cambio de look. El participante de El Internado dejó a un lado su característico estilo desenfadado para lucir una imagen más pulcra y estructurada.
El "antiinfluencer" confió el importante trabajo a un especialista en visagismo, técnica que estudia el rostro para mejorar y armonizar sus atributos.
El cambio de look de Otakin
En un video que publicó en Instagram, el barbero Juan Pablo Sáez explicó los pasos que siguió para la renovación de imagen de Otakin.
Primero retocó su barba con líneas rectas y cuadradas, luego estilizó sus patillas. Por último, para "potenciar mucho más su atractivo", realzó su punto fuerte: cejas y ojos.
Como resultado, el creador de contenido ahora luce una barba esculpida y definida. Su cabello tiene un degradado en la zona lateral, con la parte alta texturizada y sin frizz, lo que le aporta un toque más moderno.
"De Otakin a ¡Ooooh! Takiiin", escribió Sáez en el post, donde se leen comentarios de aprobación de los fans del influencer. "Quedaste precioso"; "¡Qué seco! Por una milésima de segundo, pensé que era otra persona"; "Señor Otakin, no lo había visto de esa manera... hasta ahora", escribieron.
