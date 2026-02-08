Luis Mateucci y Tom Brusse tendrán pelea que Fabio Agostini frenará en el capítulo 74 de El Internado
En el avance del capítulo 74 de El Internado, Luis Mateucci criticará fuertemente a Tom Brusse por pelear solo con las mujeres.
Poco a poco, el argentino y el marroquí comenzarán a acercarse y la discusión empezará a subir de tono: "Yo te rompo la cara".
De pronto, ambos estarán tan cerca que Fabio Agostini se involucrará y los separará para que la pelea no llegue a las manos.
Blu Dumay muy cerca de Fabio Agostini
Por otro lado, varios de los participantes cometerán errores en la prueba de equipos y un famoso estará a punto de abandonar la competencia.
Finalmente, Blu Dumay le hará un sensual masaje a Fabio Agostini y le dejará bien claro que le deberá uno a ella.
