Luis Mateucci y Tom Brusse tendrán pelea que Fabio Agostini frenará en el capítulo 74 de El Internado

08 feb. 2026 - 23:55 hrs. | Act. 09 feb. 2026 - 00:17 hrs.

En el avance del capítulo 74 de El Internado, Luis Mateucci criticará fuertemente a Tom Brusse por pelear solo con las mujeres.

Poco a poco, el argentino y el marroquí comenzarán a acercarse y la discusión empezará a subir de tono: "Yo te rompo la cara".

De pronto, ambos estarán tan cerca que Fabio Agostini se involucrará y los separará para que la pelea no llegue a las manos.

El Internado

Blu Dumay muy cerca de Fabio Agostini

Por otro lado, varios de los participantes cometerán errores en la prueba de equipos y un famoso estará a punto de abandonar la competencia.

Finalmente, Blu Dumay le hará un sensual masaje a Fabio Agostini y le dejará bien claro que le deberá uno a ella.